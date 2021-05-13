Суд признал виновным бывшего полицейского, задавившего человека

Суд признал виновным бывшего полицейского, задавившего человека

Следствие и суд установили, что летом прошлого года мужчина, являясь полицейским, пьяный, двигаясь по дороге на машине, не успел затормозить, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате чего наехал на строительного рабочего. От травм рабочий умер на месте.

Судом вынесен приговор, в соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пользу дольщицы дважды взыскана неустойка за нарушение сроков передачи квартиры. Судебные приставы Северной столицы взыскали со строительной организации более 2 миллионов рублей неустойки. Недобросовестный застройщик уже дважды выплачивает деньги пострадавшей петербурженке, которая ждала сдачи своей квартиры более 4,5 лет