На Комендантском проспекте в аварию попали сразу четыре вида транспорта

В Петербурге на северо-западе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На северо-западе Петербурга на Комендантском проспекте по неподтвержденным данным столкнулись сразу четыре транспортных средства: «БМВ», автомобиль такси, каршеринг, и троллейбус.

На фотографии, снятой очевидцем происходящего заметно, что на место происшествия уже прибыли сотрудники пожарной охраны. Их машина стоит позади, сами же они рассматривают пострадавшее авто.

Место ДТП уже огородили специальными знаками.

Помимо прочего, по асфальту разбросаны куски от разбитых автомобилей.

На месте происшествия, в момент, когда было сделано фото, не замечено ни сотрудников Госавтоинспекции, ни карет скорой помощи.

В данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в ДТП во Фрунзенском районе прилетело старой «Mazda» и каршерингу.