Врач рассказал о мучениях постковидных больных

Врач рассказал о мучениях постковидных больных
По словам врача, коронавирус часто неправильно лечат. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Пациенты, переболевшие коронавирусом, ощущать последствия инфекции на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. Об этом рассказал врач-ревматолог Александр Шишкин.

По его словам, лечением COVID-19 должны заниматься инфекционисты, однако в поликлиниках таких пациентов принимают врачи разных профилей. Последствия болезни наблюдаются не только у тех, кто болел в тяжелой форме, но и у тех, у кого инфекция протекала бессимптомно.

Как сообщили «РИА-Новости», специалист отметил, что у коронавируса много последствий. Это может быть бессонница, ухудшение памяти, раздражительность, боль в мышцах, тромбоз глубоких вен. Также может появиться общая слабость и развиться аутоиммунные заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 380 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте – 741 ковид-пациент. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 787 человек. Третье место у Подмосковья — 643 новых ковид-пациента. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 81 человека.

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