Песков раскрыл подробности состояния здоровья Путина

Дмитрий Песков рассказал, что вакцинация российского лидера не изменила подход к организации его рабочего графика. Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков рассказал, что вакцинация российского лидера не изменила подход к организации его рабочего графика. Фото: kremlin.ru

После вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин чувствует себя отлично. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства проводит много очных встреч, а возможность их проведения каждый раз рассматривается эпидемиологами.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что Путин не должен подвергать здоровье «какой-то, скажем так, дополнительной эпидемиологической опасности, в этой связи выбран такой режим работы».

«Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное», — заявил представитель Кремля.

Напоминаем, что политик сделал прививку 23 марта, на следующий день он продолжил работать, как ни в чем ни бывало. Путин испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда сделали укол. Также ему пришлось на три дня отказаться от занятий спортом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие побочные действия у президента РФ Путина после вакцинации.