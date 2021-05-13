Песков раскрыл подробности состояния здоровья Путина

После вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин чувствует себя отлично. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства проводит много очных встреч, а возможность их проведения каждый раз рассматривается эпидемиологами.
Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что Путин не должен подвергать здоровье «какой-то, скажем так, дополнительной эпидемиологической опасности, в этой связи выбран такой режим работы».
«Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное», — заявил представитель Кремля.
Напоминаем, что политик сделал прививку 23 марта, на следующий день он продолжил работать, как ни в чем ни бывало. Путин испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда сделали укол. Также ему пришлось на три дня отказаться от занятий спортом.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие побочные действия у президента РФ Путина после вакцинации.