Рабочего «Северной верфи» тяжело травмировал оборвавшийся трос

Рабочего «Северной верфи» тяжело травмировал оборвавшийся трос
Монтажник, находясь в помещении трюма, контролировал спуск судна. Фото: СУ СК РФ

В Петербурге проводится проверка по факту травмирования работника на заводе ОАО «Северная верфь».

Инцидент произошел в среду, 12 мая. По предварительным данным, при производстве работ по контролю спуска рыболовецкого судна «Яруслов-Процессор (Марлин)» порвался крепеж троса. При его раскачке задело рабочего. В результате случившегося мужчина получил перелом шейных позвонков, его госпитализировали.

Как сообщили в Следственном управлении на транспорте СК РФ по СЗФО, по итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Кировском заводе пострадал рабочий при вспышке горючих паров.

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