Четырехлетний мальчик оказался под колесами Volvo на Дачном проспекте

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием маленького пешехода. Автомобилист наехал на четырехлетнего мальчика.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 13 мая, во дворе на Дачном проспекте. В 15:27 мужчина за рулем автомобиля Volvo наехал на малыша.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, к месту происшествия прибыли медики скорой. Они осмотрели пострадавшего. Предварительно, мальчик отделался ушибом ноги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина с грудничком оказалась под колесами автомобиля в Гатчине.