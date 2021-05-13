Четырехлетний мальчик оказался под колесами Volvo на Дачном проспекте

Четырехлетний мальчик оказался под колесами Volvo на Дачном проспекте
К месту аварии прибыли медики. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием маленького пешехода. Автомобилист наехал на четырехлетнего мальчика.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 13 мая, во дворе на Дачном проспекте. В 15:27 мужчина за рулем автомобиля Volvo наехал на малыша.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, к месту происшествия прибыли медики скорой. Они осмотрели пострадавшего. Предварительно, мальчик отделался ушибом ноги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина с грудничком оказалась под колесами автомобиля в Гатчине.

дтп новости СПб ребенок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пушкине упавшей женщине автобус проехал по руке
В Адмиралтейском районе под окнами дома лежит труп
В гараже безработного петербуржца на Волхонском шоссе нашли склад оружия и ...
Незаконный павильон общепита снесли на Дачном проспекте
Гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель останутся ...
Четырехлетний мальчик оказался под колесами Volvo на Дачном проспекте
В Сестрорецке женщину подозревают в смертельном избиении пятимесячного сына ...
Сантехник, сорвавший 9 мая цепочку с 99-летнего ветерана в Петербурге ...