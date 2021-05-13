В Петербурге за сутки двое мужчин попали в больницу — в пьяной ссоре «упали на нож»

За минувшие сутки в НИИ скорой помощи и клинике МЧС оказались двое мужчин с ножевыми ранениями. Примечательно, что оба нанесли их себе сами в процессе распития спиртного.

Так, около 4 утра 12 мая в отдел полиции по Невскому району поступила телефонограмма из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе от госпитализации 52-летнего гражданина, которого скорая забрала из квартиры на Союзной улице. У мужчины диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

К месту происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. Выяснилось, что по этому адресу проживает 21-летняя безработная приятельница петербуржца, с которой они вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между знакомыми вспыхнул конфликт и гость внезапно ударил себя ножом в грудь. Осознав случившееся, мужчина сам вызвал себе скорую помощь.

Девушке, однако, поверили не до конца и забрали в отделение, чтобы проверить её возможную причастность к инциденту.

Несколько часов спустя, в 8:35 правоохранителям Приморского района поступил звонок от клиники МЧС. Врачи сообщили, что из квартиры дома на Богатырском проспекте забрали 30-летнего мужчину, также с проникающей колото-резаной раной, но в области живота. Кроме того, от пациента доносился отчетливый запах алкоголя. В итоге, в состоянии средней тяжести его поместили в реанимацию.

Как объяснили в скорой, при госпитализации пострадавший сам сказал, что упал на нож. Прибывшие по месту жительства раненого полицейские выяснили, что вместе с ним в квартире находилась 33-летняя сожительница. Её забрали в отделение и составили протокол за мелкое хулиганство. В чем заключалось правонарушение, и есть ли у полиции подозрения насчет причастности женщины к случившемуся — неизвестно. Разбирательство продолжается.