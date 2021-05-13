Незаконный павильон общепита снесли на Дачном проспекте

Незаконный павильон общепита снесли на Дачном проспекте
Сносом павильона занимаются сотрудники Комитета по контролю за имуществом. Фото: gov.spb.ru

В Кировском районе Петербурга начали сносить незаконно занятый земельный участок площадью около 200 квадратных метров. Там располагался павильон общественного питания.

Речь идет о постройке на Дачном проспекте. В кафе установлены столы и диваны, холодильное оборудование по продаже алкогольных напитков, выделена зона пищеблока.

Как сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом города, договор аренды с юридическим лицом был расторгнут в октябре 2020 года. Предпринимателя уведомляли о необходимости освободить территорию, но никаких действий с его стороны не последовало.

Сносом павильона занимаются сотрудники Комитета по контролю за имуществом. Фото: gov.spb.ru

В связи с этим ККИ снес павильон самостоятельно и теперь планирует взыскать с собственника здания средства, затраченные на его снос. Также в отношении юрлица возбуждено административное производство и назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Сикейроса снесли незаконный торговый павильон.

ККИ новости СПб освобождение земельных участков


 

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