Пожар на Дальневосточном: черные клубы дымы поднялись в небо

Пожар в Невском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Пожар в Невском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — случился сильный пожар. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе Северной столицы на Дальневосточном проспекте загорелось здание. «78 канал» пишет, что пожар случился в автосервисе размером 10 х 20 метров по всей площади.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Кроме того, чтобы ликвидировать пожар пришлось привлечь четыре единицы техники и 20 человек личного состава Министерства чрезвычайных ситуаций.

В сообществе пользователи Сети делятся многочисленными фотографиями пожара, который стало видно с разных частей города.

Также участники группы пишут, что некоторое время назад проезжали мимо места происшествия и видели, как из автосервиса эвакуируют машины.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в городе Пушкин случился пожар на Привокзальной площади.