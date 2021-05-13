В Петербурге на проспекте Непокоренных мотоциклист лежит у перекрестка

Мотоциклист на земле. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Мотоциклист на земле. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Калининском районе города случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мотоциклист. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Калининском районе районе Северной столицы на проспекте Непокоренных произошло ДТП, после которого водитель мотоцикла оказался на земле.

На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, что мотоциклист лежит у пешеходного перехода. Над ним склонились пять человек.

Однако на момент съемки фотографии не видно ни машин Госавтоинспекции, ни бригады скорой медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе водитель легкового автомобиля сбил лося.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге на северо-западе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в аварию попали сразу четыре вида транспорта.