В Смольном открыли вакансию руководителя Фонда капитального ремонта

В Смольном открыли вакансию руководителя Фонда капитального ремонта
Трудовой договор с новым руководителем заключат на один год. Фото: unsplash

Петербургский жилищный комитет объявил конкурс на должность нового руководителя Фонда капитального ремонта.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Власти ищут кандидата с высшим образованием и квалификацией по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика». От будущего руководителя требуется опыт работы в сфере строительства или ЖКХ не менее пяти лет и главы не менее трех лет.

На работу в ведомство не будут брать человека с непогашенными или неснятыми судимостями. Не подойдут и люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. Также это относится к людям с хроническими и затяжными психическими расстройствами.

Конкурс завершится в конце июля. Трудовой договор с новым руководителем заключат на один год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания.

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