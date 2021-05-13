В Смольном открыли вакансию руководителя Фонда капитального ремонта

Петербургский жилищный комитет объявил конкурс на должность нового руководителя Фонда капитального ремонта.
Об этом сообщается на сайте ведомства. Власти ищут кандидата с высшим образованием и квалификацией по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика». От будущего руководителя требуется опыт работы в сфере строительства или ЖКХ не менее пяти лет и главы не менее трех лет.
На работу в ведомство не будут брать человека с непогашенными или неснятыми судимостями. Не подойдут и люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. Также это относится к людям с хроническими и затяжными психическими расстройствами.
Конкурс завершится в конце июля. Трудовой договор с новым руководителем заключат на один год.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания.