Губернатор заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания

Губернатор Петербурга Александр Беглов, заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания. Она принадлежит властям города. Это будет развивать метро без срывов.

Беглов, отчитываясь перед депутатами Заксобрания, заявил, что надо сохранить те проходки, которые есть, чтобы не потерять деньги. И уже давно пора вводить новые станции.

Это компания «Метрострой Северной столицы». От «Метростроя» отказались.

— До сих пор ликвидируем недоделки, признался Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что схему развития петербургского метро хотят переделать за 15 млн рублей. Смольный ищет подрядчика, который переделает схему петербургского метро. На это от бюджета Петербурга выделят 15 млн рублей. Заявки принимаются до 1 июня. Проектировщику нужно сделать программу строительства и реконструкции метро до 2045 года.