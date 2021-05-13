Спасатели больше двух часов тушили балкон на Индустриальном проспекте

Пожар на Индустриальном проспекте. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар на Индустриальном проспекте. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня вечером в Красногвардейском районе тушили пожар на балконе многоквартирного дома.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, жильцы дома №28 по Индустриальному проспекту вызвали пожарных в 17:49. Там загорелся балкон размером 1 на 3 метра в однокомнатной квартире. В результате балкон выгорел полностью.

Спустя полчаса пожар локализовали, но полностью потушили только к 20:20. На месте происшествия от МЧС работали 12 человек личного состава и три машины.

О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства пожара будут выясняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе кафе окружили специальные службы после задымления. Сообщается, что на место происшествия прибыло три пожарных расчета, а также один автомобиль скорой медицинской помощи.