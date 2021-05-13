Стала известна дата выхода специального выпуска «Друзей»

Стала известна дата выхода специального выпуска &#171;Друзей&#187;
Эпизод выпустят под названием The Reunion («Воссоединение»). Фото: кадр тизера HBO

Долгожданное воссоединение «Друзей» свершится 27 мая. Специальный выпуск сериала покажут на платформе HBO Max.

Работа над созданием специального эпизода «Друзей» началась уже давно. Съемки эпизода стартовали в 2019 году, но из-за пандемии их решили отложить. Сейчас серия уже полностью готова к релизу. Фанаты снова увидят любимых персонажей Рейчел, Монику, Фиби, Росса, Джо и Чендлера уже 27 мая.

Эпизод выпустят под названием The Reunion («Воссоединение»). Сюжет спецвыпуска пока не известен. Фрагменты не показали даже в тизере HBO — там видны только спины уходящих в закат друзей.

Дата выхода эпизода на российских стримингах еще не объявлена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для съемок фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся на МКС.

"Друзья" HBO сериал


 

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