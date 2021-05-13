Стала известна дата выхода специального выпуска «Друзей»

Долгожданное воссоединение «Друзей» свершится 27 мая. Специальный выпуск сериала покажут на платформе HBO Max.
Работа над созданием специального эпизода «Друзей» началась уже давно. Съемки эпизода стартовали в 2019 году, но из-за пандемии их решили отложить. Сейчас серия уже полностью готова к релизу. Фанаты снова увидят любимых персонажей Рейчел, Монику, Фиби, Росса, Джо и Чендлера уже 27 мая.
Эпизод выпустят под названием The Reunion («Воссоединение»). Сюжет спецвыпуска пока не известен. Фрагменты не показали даже в тизере HBO — там видны только спины уходящих в закат друзей.
Дата выхода эпизода на российских стримингах еще не объявлена.
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