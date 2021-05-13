Американские ученые назвали симптомы коронавируса у детей

Американские ученые назвали симптомы коронавируса у детей
Ученые обнаружили, что у большинства зараженных детей не было высокой температуры, сухого кашля или отдышки. Фото: unsplash

Ученые из США провели исследование и выяснили, что симптомы коронавируса у детей отличаются от признаков заболевания у взрослых.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports. Ранее исследователи считали, что у детей и подростков коронавирус протекает легче, чем у взрослых. Теперь стало известно, симптомы COVID-19 у взрослых и детей отличаются.

Ученые обнаружили, что у большинства зараженных детей не было высокой температуры, сухого кашля или отдышки. У 18,8% детей наблюдалась лихорадка, общее недомогание, боли в мышцах или суставах, нарушения вкуса или обоняния. У 16,5% были респираторные симптомы: кашель и одышка. Также некоторые жаловались на тошноту, рвоту, диарею, сыпь или головные боли.

При этом риск госпитализации был одинаковым для мальчиков и девочек. Тогда как среди взрослых чаще госпитализировались мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал о мучениях постковидных больных.

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