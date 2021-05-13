Ученые предупредили, что смешивание вакцин от COVID вызывает побочные эффекты

Ученые предупредили, что смешивание вакцин от COVID вызывает побочные эффекты
Важным последствием стала сильнейшая усталость - настолько серьезная, что добровольцам пришлось обратиться за помощью к специалисту. Фото: pixabay

В Оксфордском университете предупредили о побочных эффектах после смешивания вакцин от коронавируса AstraZeneca и Pfizer.

Результаты исследования опубликовал Insider. Испытания провели на участниках старше 50 лет. После смешивания препаратов у добровольцев наблюдались реакции на вакцину: утомляемость и головная боль. Они проявлялись в два раза чаще, чем у тех, кто привился одной вакциной.

Автор исследования и профессор Оксфорда Мэтью Снейп рассказал, что побочные эффекты от смешанной вакцинации похожи на те же реакции, которые возникают при стандартной ситуации, просто они возникают чаще.

Важным последствием стала сильнейшая усталость — настолько серьезная, что добровольцам пришлось обратиться за помощью к специалисту. На эту реакцию пожаловались 10% участников при смешивании вакцины. Тогда как у другой группы испытуемых она появлялась в 3% случаев.

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