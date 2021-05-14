Пожарные три часа тушили частный дом в Лужском районе

Пожарные три часа тушили частный дом в Лужском районе
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Лужском районе Ленобласти среди ночи загорелся частный дом. Спасатели тушили пожар три часа.

Возгорание случилось в пятницу, 14 мая. Около 3 часов ночи в дежурную часть обратились жители садоводства «Дивное-2», они заметили в массиве Дивенская дым и пламя, охватившие частный дом.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, к месту ЧП оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах. Частный дом горел на площади 48 квадратных метров.

В 6 часов пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели за 20 минут потушили пожар в доме на Лермонтовском.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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