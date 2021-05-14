Подростка госпитализировали после ДТП во дворе на Мечникова

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Под колесами авто оказался подросток.

В четверг, 13 мая, около часа дня за медицинской помощью обратился 12-летний подросток. С сотрясением головного мозга в удовлетворительном состоянии его направили в детскую больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, позднее у подростка обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали.

Правоохранители выяснили, что накануне мальчика сбила машина во дворе дома по проспекту Мечникова. Мальчик упал и получил травму, однако в полицию информация о произошедшем не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четырехлетний мальчик оказался под колесами Volvo на Дачном проспекте.