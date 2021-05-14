Пенсионер на электрокаре сбил первоклашку во дворе на Крыленко

Пенсионер на электрокаре сбил первоклашку во дворе на Крыленко
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Невском районе Петербурга пенсионер сбил ребенка. По факту ДТП проводится проверка.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 13 мая, в 17:30 у одного из домов по улице Крыленко. 65-летний пенсионер, управляя самоходной машиной (электрокар), двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на восьмилетнего первоклассника.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростка госпитализировали после ДТП во дворе на Мечникова.

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