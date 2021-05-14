Спасатели, скорая и полиция прибыли к месту квартирного пожара на Доблести

Жители Петербурга заметили пожарные машины на улице Доблести. Возгорание случилось в одной из квартир жилого дома.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Около 10 часов утра очевидцы рассказали, что в доме 26/2 на улице Доблести произошел пожар. К месту происшествия прибыли две пожарные машины и скорая помощь.

«МЧС с инструментом поднялась и полиция приехала», — написал пользователь.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные три часа тушили частный дом в Лужском районе.