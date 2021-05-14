Утром на Караваевской улице целиком выгорела однушка

Утром на Караваевской улице целиком выгорела однушка
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром на Караваевской улице выгорела квартира в жилом доме. Причина пожара устанавливается.

Возгорание случилось в пятницу, 14 мая, в доме №41. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:06. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах. Квартира площадью 35 «квадратов» полыхала по всей площади. К 10:29 пожар ликвидировали.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном пожаре на Караваевской улице. Десять спасателей тушили гараж.

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Утром на Караваевской улице целиком выгорела однушка
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