На Караваевской десять спасатели тушили гараж

На Караваевской десять спасатели тушили гараж
С огнем боролись десять пожарных. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Невском районе Петербурга загорелся гараж. С огнем боролись десять спасателей.

Возгорание случилось сегодня утром, 17 июля, у дома №47 по Караваевской улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 10:42. Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, железный гараж размером 2,5 на 6 квадратных метров выгорел по всей площади. Также в гараже горела обстановка на площади 5 «квадратов».

На ликвидацию огня сотрудникам потребовалось примерно полчаса. Его потушили в 11:15.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе 12 спасателей потушили дачу.

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