Автомобиль вылетел на газон после ДТП на перекрестке Аэродромной улицы и Серебристого бульвара

Автомобиль вылетел на газон после ДТП на перекрестке Аэродромной улицы и Серебристого бульвара
Авария в Аннолово. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На перекрестке Аэродромной улицы и Серебристого бульвара произошло ДТП с участием сразу нескольких маши. Одна из легковушек вылетела на газон.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 14 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП с несколькими автомобилями», — написал автор записи.

На кадрах зафиксированы только два поврежденных транспортных средства. У одной из легковушек повреждена передняя часть, вторая машина оказалась за пределами проезжей части.

Причины случившегося и точное количество участников столкновения не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деревне Аннолово Ленобласти мотоцикл зашел под колеса иномарки.

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