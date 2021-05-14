Автомобиль вылетел на газон после ДТП на перекрестке Аэродромной улицы и Серебристого бульвара

На перекрестке Аэродромной улицы и Серебристого бульвара произошло ДТП с участием сразу нескольких маши. Одна из легковушек вылетела на газон.
Дорожный инцидент случился в пятницу, 14 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«ДТП с несколькими автомобилями», — написал автор записи.
На кадрах зафиксированы только два поврежденных транспортных средства. У одной из легковушек повреждена передняя часть, вторая машина оказалась за пределами проезжей части.
Причины случившегося и точное количество участников столкновения не приводятся.
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