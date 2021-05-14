На проспекте Авиаконструкторов окна квартиры почернели от огня: в пожаре погиб мужчина

В Петербурге в Приморском районе города произошло случилось чрезвычайное происшествие- пожар, в результате которого погиб мужчина.
Об этом Gazeta.spb.ru сообщали в пресс-службе МЧС по Петербургу.
В Приморском районе проспекту Авиаконструкторов 13 произошло возгорание, которое унесло жизнь одного человека.
На фотографиях с места происшествия, которые снял очевидец происходящего заметно, как два окна в комнатах и балкон почернели от огня.
Известно, что происшествие собрало вокруг дома на Авиаконструкторов толпы людей.
Во дворе спального района не прекращались сигнальные сирены.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга кафе «Пури» окружили специальные службы после задымления.
Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге в Приморском и Петроградском районе города очевидцы заметили машины сотрудников пожарной охраны с мигалками.