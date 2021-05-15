От коронавируса скончались еще 34 петербуржца

От коронавируса скончались еще 34 петербуржца
Коронавирус унес жизни еще 34 петербуржцев. Фото: pixabay.com

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. Статистика смертности от COVID-19 только растет.

Согласно информации на утро воскресенья, 2 мая, за последние сутки в Северной столице было зафиксировано 34 смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 073 человек. Третье место у Подмосковья — 671 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 87 человек.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что более 500 тысяч петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса.

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