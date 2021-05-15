Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» обещают провести в очном формате

"Алые паруса" должны быть в этом году в очном формате. Фото: Baltphoto

"Алые паруса" должны быть в этом году в очном формате. Фото: Baltphoto

Руководство Северной столицы планирует провести главный праздник российских выпускников «Алые паруса — 2021» в офлайн формате. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский РИА Новости.

25 июня должен пройти праздник «Алые паруса». В данный момент считается, что мероприятие будет в очном формате, однако с соблюдением ограничительных мер.

Борис Пиотровский объяснил, что Дворцовая площади будет занята примерно на 50%. Так, еще вчерашних школьников разместят по отдельным секторам. Это поможет соблюдать все необходимые меры. Пройти на набережную после шоу будет возможно в группах, в которых молодых людей распределят.

Напомним, что 11 мая проект Пятого канала «Алые паруса — 2020» признали лучшим в номинациях Art Event («Арт-событие»), Celebration Event («Праздничное мероприятие»), Cultural Event («Культурное событие») и Music Event («Музыкальное событие»).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал указ о проведении 25 июня «Алых парусов».