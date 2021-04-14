Губернатор Петербурга подписал указ о проведении 25 июня «Алых парусов»

Губернатор Петербурга подписал указ о проведении 25 июня &#171;Алых парусов&#187;
"Алые паруса" в этом году намечены на 25 июня. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Глава региона Александр Беглов подписал документ, который подтверждает проведении праздника выпускников города «Алые паруса» 25 июня. Об этом сообщается в пресс-службе Смольного.

В ведомстве заметили, что уже приняли документ, который определит и масштаб, и объем работ по организации праздника выпускников.

Для торжества петербургских школьников установят организационный комитет по подготовке и проведению праздника. Уточняют, что формат мероприятия и место, где его проведут объявят исходя из эпидемической обстановки, которая будет ближе к празднику.

Стоит отметить, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса праздник «Алые паруса» транслировался онлайн. При этом корабль путешествовал не по Неве вдоль стрелки Васильевского острова и Дворцовой набережной, а в акватории Финского залива.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День космонавтики 12 апреля на Дворцовом мосту устроили лазерное шоу и показали портрет Гагарина.

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