В центре Петербурга вновь произошло обрушение

Всю неделю в центре Северной столицы отваливаются части фасадов исторических зданий. Обрушение снова произошло на Рылеева, 8.

Обломки чудом никого не задели, сообщает «Фонтанка». Участок огородили. Автомобили тоже не пострадали.

Похожие случаи уже были на Невском и Смольном проспектах. На Малой Морской лепнина упала на женщину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после падения лепнины на голову прохожей на Малой Морской. Прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства после обрушения лепнины с фасада дома Малой Морской улице. Отколовшийся камень рухнул во вторник, 11 мая, с дома 8. Сотрудники ведомства установили, что управление и обслуживание здания находится в ведении ООО «ЖКС № 2 Центрального района». В ходе проверки будут оценены в том числе и качество, и полнота техобслуживания фасада дома.