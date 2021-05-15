«Тигуан» чуть не вылетел в Обводный канал: «KIA» сбила с пути, а ограда не дала нырнуть

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого «Тигуан» на скорости влетел в ограду Обводного канала. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Оказалось, что с управление было не справиться после небольшого касания с «KIA». Так, во Фрунзенском районе два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке набережной Обводного канала и Кременчугской.

Примерно в 14 часов «Тигуан» двигался по набережной Обводного, как вдруг из второго ряда на Кременчугскую решила повернуть «KIA».

В поле зрения водителя «Тигуана» «KIA» попала, однако это случилось это слишком поздно. «KIA» ударила «Тигуан», что привело к тому сильнейшему удару.

Водитель вылетел в пешеходную зону, запрыгнул на поребрика и остановился с разбитым капотом.

На высокой скорости водитель «Тигуана» врезался в ограду Обводного канала. Водитель KIA поворачивал из второго ряда.

На видео, снятым очевидцем происходящего заметно, что на месте происшествия уже приехали бригады скорой медицинской помощи и сотрудники пожарной охраны.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель «Тигуана».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в деревне Аннолово Ленинградской области мотоцикл зашел под колеса иномарки.