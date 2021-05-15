В Петербурге почти вдвое выросла регистрация новых случаев COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Северной столице продолжает расти. Об этом говорится в отчете координационного совета за 15 мая.

По сравнению с данными на 8 мая, число новых случаев COVID в Петербурге увеличилась на 49,37 %. Госпитализация взрослых с симптомами коронавируса за тот же период выросла на 24,46 %. Вместе с этим выросло и количество «активных» больных коронавирусом — на 3,95 %.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 426615 случаев заражения COVID-19. Скончались 13726 человек, в том числе 34 — за последние сутки. Выздоровело 388915 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный велел главам районных администраций срочно вакцинироваться от COVID-19.