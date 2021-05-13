Смольный велел главам районных администраций срочно вакцинироваться от COVID-19

Смольный велел главам районных администраций срочно вакцинироваться от COVID-19
В Петербурге продолжается массовая вакцинация. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Власти Петербурга велели районным администрациям организовать кампанию по вакцинации подчиненных от коронавирусной инфекции.

Чиновники из районных администраций получили от Смольного письма с просьбой привиться от коронавируса самим и вакцинировать сотрудников. Письма отправили из аппарата вице-губернатора Олега Эргашева после совещания координационного совета по борьбе с пандемией. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Смольном попросили принять меры по привлечению к вакцинации сотрудников на фоне риска возникновения третьей волны пандемии. Поручение одобрил и принял губернатор Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 740 человек. С начала пандемии в Северной столице выявлено 425 127 заболевших.

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Смольный велел главам районных администраций срочно вакцинироваться от COVID-19
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