В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 740 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 741 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в четверг, 13 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено 425 127 заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 787 человек. Третье место у Подмосковья — 643 новых ковид-пациента. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 81 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что надеяться на снижение заболеваемости коронавирусом можно будет после того, как привьется 30% населения.