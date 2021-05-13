Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад

При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что надеяться на снижение заболеваемости коронавирусом можно будет после того, как привьется 30% населения.

По ее словам, в США заболеваемость пошла на спад, потому что в там прививку от ковида сделали намного больше, чем в России.

«Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных — это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад», — цитирует ее РИА Новости.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 159 845 155 случаев коронавируса. Выздоровело при этом 95 897 262 пациента, число смертельных исходов достигло 3 321 212.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 8 465 случаев заражения COVID. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 724 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 896 человека.