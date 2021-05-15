В Ленобласти водитель фуры вылетел с дороги и протаранил дерево

В субботу, 15 мая на участке Киевского шоссе в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Информация о состоянии водителя уточняется. Пользователи Сети пишут, что мужчина не получил серьезных травм.

«Сегодня днём её видели, он похоже уснул за рулём, хорошо, что не на встречку вылетел…», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ранним утром пятницы, 14 мая, на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова произошло ДТП, в результате которого такси, — «Фольксваген Поло», — оказалось на крыше.