Посол Чехии в РФ не знает, как повлияет на работу внесение в список недружественных стран

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что не знает, как будет работать чешское дипломатическое представительство после внесения республики в список недружественных РФ стран.

Он отметил, что чешская сторона будет ждать разъяснений от России, сообщает портал irozhlas.cz.

По его словам, чешское диппредставительство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян. Пивонька заметил, что согласно решению российских властей, в своем штате дипмиссия республики может сохранить только 19 местных служащих.

Напомним, 14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных государств. В список попали только Соединенные Штаты и Чехия.

В апреле Кремль объявил 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Это произошло на следующий день после высылки российских дипломатов из республики. Чехия посчитала, что дипломаты работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые якобы связаны со взрывами во Врбетице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Чехия намерена потребовать от России миллионы долларов из-за взрывов во Врбетице.