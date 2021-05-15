Ревматолог рассказал о страданиях больных после перенесенного коронавируса

Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме и бессимптомные носители отмечают негативное воздействие на организм. Об этом рассказал врач-реаниматолог Александр Шишкин.
Пострадать от перенесенной болезни могут и неврологические функции, и органы сердечно-сосудистой системы, сообщает РИА «Новости».
Часто пациенты, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с тромбозом глубоких вен, артериальной гипертензией, ревматизмом. У некоторых начинаются проблемы со сном, мышечные боли и потеря концентрации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из США провели исследование и выяснили, что симптомы коронавируса у детей отличаются от признаков заболевания у взрослых. Ранее исследователи считали, что у детей и подростков коронавирус протекает легче, чем у взрослых. Теперь стало известно, симптомы COVID-19 у взрослых и детей отличаются.