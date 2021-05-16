Полиция Петербурга ловит водителей, которые не ставят автомобили на учет

Дорожная полиция Петербурга поставила задачу активизировать борьбу с водителями, которые целенаправленно не ставят автомобили на учет, предпочитая ездить на «архивных» номерах, используя их для прикрытия.

Как правило, большинство таких водителей – так называемые «лихачи», которые, превышая допустимый скоростной режим, не задумываются о том, что ставят под угрозу жизни других участников дорожного движения. При этом их мотив достаточно простой – нарушать и оставаться безнаказанными.

Теперь же внимание дорожных полицейских к водителям, нарушающим правила регистрации транспортных средств, стало более пристальным. В Петербурге проходят регулярные рейды. Для «отлова» таких водителей используется информация из баз данных, а также многочисленные средства фото и видеофиксации, позволяющие установить их маршруты передвижения.

Так, только за один день сотрудники ДПС остановили сразу два автомобиля на «архивных» номерах. Водитель «Лады», которую остановили в Выборгском районе Петербурга, пытался аргументировать свои действия тем, что попросту не знал, что предыдущий собственник снял автомобиль с учета. Владелец «Гелендвагена», который остановили инспекторы в Лисьем Носу, оказался менее скромным. Он не стал отрицать, что вовремя не поставил иномарку на учет и попросту приобрел «красивые» номера «с рук».

Оба водителя привлечены к административной ответственности. «Бутафорские» номера изъяли, как и документы на машину. Теперь у автовладельцев есть выбор: либо в этот же день обратиться в ГИБДД и в установленном порядке поставить автомобиль на учет, либо же поставить машину на «прикол», так как в случае повторной остановки сотрудниками полиции, транспортное средство попросту будет изъято и отправится на штрафстоянку.

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