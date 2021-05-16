Мировые продажи ноутбуков выросли на 80% с начала 2021 года

Объем продаж ноутбуков увеличился за начало 2021 года на более, чем на 80%. За это время продали 68,2 млн ноутбуков. При этом в первом квартале прошлого года этот показатель равнялся 37,8 млн.

Специалисты объясняют такой факт быстрым развитием дистанционных технологий на фоне СЩМШВ-19, сообщают Strategy Analytics. Многим пришлось покупать компьютеры при переходе на удалёнку.

Больше всего покупают ноутбуки марки Lenovo — это 24% от всех компьютеров. На втором месте HP (22,6%). На третьем месте Dell. Apple оказался четвёртым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, почему опасно работать за ноутбуком лежа. Ни работать за ноутбуком, ни читать книгу лежа не рекомендуется, так как это вредно для здоровья. Об этом рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян.