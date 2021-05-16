Салон эротического массажа в Петербурге стал местом смерти для мужчины

Салон эротического массажа в Петербурге стал местом смерти для мужчины
Мужчина умер в салоне эротического массажа. Фото: pixabay

В Адмиралтейском районе полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, чье тело нашли в салоне эротического массажа.

Мертвого мужчину нашли в массажном помещении в отеле на Рузовской улице. Это произошло в субботу днем, 15 мая. Как сообщает РЕН ТВ, на всем теле погибшего зафиксированы множественные ушибы.

Труп направили в морг, где будет установлена причина его смерти. Сотрудники полиции сейчас выясняют, при каких обстоятельствах мужчина скончался. Правоохранители изъяли его вещи, документы салона и другое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на станции «Владимирская» девочка упала на пути и попала в больницу с травмами. Трагедии удалось избежать, так как петербурженку вовремя подняли с рельс.

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