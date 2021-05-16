На станции «Владимирская» девочка упала на пути и попала в больницу с травмами

Трагедии удалось избежать, так как петербурженку вовремя подняли с рельс. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Трагедии удалось избежать, так как петербурженку вовремя подняли с рельс. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Северной столице девочку доставили в больницу. Ранее она упала на пути в подземке. Семнадцатилетней девочке стало плохо в метро. Происшествие произошло 15 мая на станции «Владимирской».

Подросток утверждает, что у неё закружилась голова, сообщают «Невские новости». Потом девочка потеряла сознание и упала на рельсы. Трагедии удалось избежать, так как петербурженку вовремя подняли с рельс. Затем подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, синяками и ушибами.

Сейчас состояние девочки оценивается как средней тяжести. Сейчас она в нейрохирургическое отделение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга разыскивает насильников женщины и студентки. Полиция Северной столицы ищет мужчин, которые изнасиловали женщин 13 и 14 мая. В полиции уже возбудили уголовные дела.