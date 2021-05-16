Вероятность заболеть раком у пожилых растет каждые пять лет

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что вероятность заболеть онкологическим заболеванием у пожилых увеличивается каждые пять лет.

Онколог заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что вероятность пожилых пациентов заболеть растет каждые пять лет примерно на 10%. По словам ученого, современные развивающиеся методы лечения и диагностики позволяют эффективно бороться с онкологией.

Каприн также рассказал, что у пациентов может чаще появляться рак из-за редких походов к врачу. Специалист посоветовал регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии. Михаил Мяснянкин заметил, что пациенты, которые оказываются «запущенными», очень часто будто бы специально не замечают всех симптомов.