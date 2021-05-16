«Зенит» разгромил «Тамбов» со счетом 5:1

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Матч прошел 16 мая на стадионе «Саранск-Арена» в Мордовии. Сине-бело-голубые разгромили тамбовскую команду со счетом 5:1.

В составе «Зенита» покер оформил Артем Дзюба. Он отличился на 11-й, 55-й, 72-й и 74-й минутах. Всего нападающий забил 203 гола в карьере. У противника отличился Кирилл Климов (45-я минута), защитник Фарход Васиев забил мяч в собственные ворота (90+3).

Игра началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе в Казани.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дзюба назван лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. На счету футболиста 134 гола.