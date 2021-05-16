Следователи выяснят обстоятельства смерти моряка в эротическом салоне в Петербурге

Следственные органы Петербурга разбираются в обстоятельствах смерти 36-летнего моряка, тело которого нашли в салоне эротического массажа.

Об этом сообщили в городском следственном управлении СК. Правоохранители организовали доследственную проверку после обнаружения трупа. Мертвого мужчину нашли в помещении отеля на Рузовской улице в центре Петербурга.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, где будет установлена точная причина смерти. Уточняется, что смерть мужчины не была насильственной.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. Об этом пишет 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что салон эротического массажа в Петербурге стал местом смерти для мужчины. На всем теле погибшего зафиксированы множественные ушибы.