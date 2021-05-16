Стало известно, как на глаз распознать повышенный холестерин

Эксперты рассказали о двух внешних признаках высокого уровня холестерина. Об этом сообщает издание «Express», ссылаясь на слова специалистов.

Чаще всего избыток холестерина в организме начинается при употреблении большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и при наличии вредных привычек.

Так, врачи назвали признаки, «намекающие» на повышенный уровень холестерина в крови, которые можно определить на глаз.

Во-первых, «жировые бугорки». Свидетельствовать о данной проблеме могут так называемые ксантомы на лице. «Бугорки» располагаются около век и растут в течение нескольких месяцев.

Во-вторых, специалисты рекомендуют обратить внимание на свои глаза, а точнее на серовато-белые кольца вокруг роговицы. Также их иногда называют роговичной дугой.

Согласно мнению экспертов, такие внешние метаморфозы могут свидетельствовать о гиперхолестеринемии, которая является наследственным фактором. Данное нарушение возникает, когда печень плохо справляется с расщеплением избыточного холестерина.

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