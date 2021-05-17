В мире коронавирусом болеют уже 162,6 млн человек

В мире коронавирусная инфекция уже выявлена у более чем 162 млн человек.

По данным SCMP на понедельник, 17 мая, в мире новый вирус подхватили уже 162 678 635 человек, 102 720 889 пациентов смогли побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 372 840 случаях.

Больше всего заболевших по-прежнему в США: 32 940 470 зараженных, 585 967 погибших. На втором месте расположилась Индия (24 684 077 инфицированных, 270 284 погибли), на третьем находится Бразилия (15 627 243 зараженных, скончались 435 751 человек).

Россия расположилась на шестом месте: в стране зафиксировано 4 883 734 зараженных, погибли от COVID-19 113 927 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский министр здравоохранение Михаил Мурашко призвал граждан вакцинироваться от коронавируса, а не дожидаться следующей волны пандемии.