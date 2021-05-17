Семиклассник на Петроградке, девочка из «Бургер Кинга» и погибший младенец в Сестрорецке: невинные жертвы избиений взрослыми

В воскресенье, 16 мая, на детской площадке во дворе дома №13 по улице Большой Зеленина мужчина набросился на семиклассника-гимназиста и избил его.

Об инциденте заявила в полицию Петроградского района 45-летняя мать пострадавшего мальчика. По её словам, в результате побоев школьник попал в больницу. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной пазухи, ребенок находится в состоянии средней тяжести в детской городской больнице №19.

В тот же день вечером возле соседнего от детской площадки дома задержали 33-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в нападении на ребенка. Мужчина объяснил свои действия желанием защитить свою четырехлетнюю дочь — подросток якобы задел её качелями и посмеялся над упавшим ребенком.

Такое оправдание нападения на школьника, однако, не убедило правоохранителей — записи с камер не подтверждают версию, изложенную петербуржца. Теперь ему придется ответить за свой поступок согласно с ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас полицейские решают вопрос об избрании меры пресечения для нарушителя.

Детские площадки, отметим, являются «камнем преткновения» многих конфликтов. Буквально вчера, как пишет РЕН ТВ, на игровой площадке подрались вполне себе взрослые люди: отец и сын, поборники традиционных ценностей, решили проучить группу тиктокеров, которые неподалеку от детей снимали ролик в экстравагантных костюмах. Правомерность таких действий, однако, остается под большим вопросом.

Рукоприкладство в воспитательных целях — сомнительный метод воздействия на людей в целом, а особенно — на детей. Увы, порой, — и это уже происходит не на детских площадках, — дети становятся жертвами побоев со стороны своих же родителей. Так, например, произошло с девочкой, оставленной старшим братом в кафе на Дальневосточном проспекте. Позже выяснялось, что её тело покрывают множественные ушибы и гематомы.

Возбуждено уголовное дело, а по подозрению в избиении малышки задержали её родителей — отец признал вину, а вот мать полностью отрицает причастность к произошедшему.

В то же время неблагонадежную жительницу Сестрорецка подозревают в смертельном избиении своего пятимесячного сына. Тело мальчика рядом с нетрезвой матерью нашел 41-летний отец малыша. Он же сообщил о случившемся в полицию. Как показала позднее экспертиза, ребенок скончался от остановки сердца. А вот что стало тому причиной — предстоит выяснить следователям.