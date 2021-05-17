Безработный забил до смерти сожительницу на Луначарского

Сотрудники полиции задержали безработного петербуржца, подозреваемого в избиении своей сожительницы. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Преступный инцидент произошел 15 мая. В квартире по проспекту Луначарского правоохранители обнаружили труп 41-летней женщины с телесными повреждениями.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в этот же день полицейские по указанному адресу задержали 36-летнего неработающего сожитель потерпевшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина выбросил телевизор из окна и убил им женщину, за что получил один год тюрьмы и штраф.