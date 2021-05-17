На Невском избили члена Союза писателей, у отца Цоя угнали «Фольксваген»: уличные инциденты с известными горожанами

Минувшим вечером, 16 мая, в полицию Калининского района обратился 83-летний Роберт Максимович Цой, отец легендарного рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Пенсионер заявил о том, что в ночь с 14 на 15 мая неизвестный похитил его транспортное средство, автомобиль «Фольксваген Кадди», припаркованный возле одного из домов по Гражданскому проспекту, неподалеку от места жительства Роберта Максимовича. Добавим, что 15 мая отец Виктора Цоя отмечал свой 83-й день рождения.

Увы, петербуржцу пришлось столкнуться с неприятным «подарком». Материальный ущерб владелец пропавшего «Фольксвагена» оценил в 250 тысяч рублей. Роберт Цой также подчеркнул, что не терял ключи от автомобиля и никому их не передавал. Казалось бы, этот факт указывает на похищение машины, но позже синюю иномарку обнаружили припаркованной во дворе одного из домов по проспекту Просвещения — совсем недалеко от Гражданского проспекта. Не исключается версия, что отец рок-музыканта попросту забыл, где оставил автомобиль.

Однако в минувшие выходные происходили и более серьезные инциденты с участием известных людей. Так, около 17 часов 14 мая в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступил 41-летний писатель Валерий Айрапетян, автор книг «В свободном падении» и «ВРАЙ». У него диагностировали закрытый перелом нескольких ребер — последствия столкновения с молодым человеком на электросамокате возле дома братьев Елисеевых.

Компания приятелей на прокатных самокатах повели себя хулиганским образом: сбили двоих пешеходов, а потом и вовсе устроили драку — одним из их оппонентов и оказался член Союза писателей Валерий Айрапетян. При этом задержать нарушителей на месте преступления полицейским не удалось.

Позже дело под личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. Уже на следующий день, 15 мая, были задержаны двое подозреваемых «самокатчиков» — студенты 19, 20 лет. Их отпустили под подписку о невыезде, но уже на следующий день один из них вернулся вместе с 21-летним товарищем, еще одним инициатором конфликта. В итоге молодых людей поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела по статье «хулиганство» продолжается.

Напомним, что нападения, жертвами которых становятся известные люди, происходят не только в Петербурге. Так, в День Победы в столице неизвестные избили директора департамента по связям с общественностью клуба «Спартак» Антона Фетисова. Он даже попал в больницу. Его жизни, к счастью, ничего не угрожает.

Порой происходит и наоборот: небезызвестные граждане сами провоцируют конфликт, перерастающий в разборку на кулаках. Так произошло в конце апреля с известным бойцом ММА и блогером Никитой Солониным и его другом Артемом Тарасовым. Драка на перроне обернулась для приятелей уголовным делом.