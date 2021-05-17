Кабмин установил День фармацевтического работника

В этот день при Иване Грозном на Руси открылась первая аптека. В ней аптекари сами готовили лекарства. Фото: Pixabay

В этот день при Иване Грозном на Руси открылась первая аптека. В ней аптекари сами готовили лекарства. Фото: Pixabay

Правительство России утвердило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь он будет отмечаться каждый год 19 мая. В апреле Минздрав предложил эту идею. Праздник станет событием для провизоров и других работников этой сферы.

19 мая выбрали специально. В этот день при Иване Грозном на Руси открылась первая аптека. В ней аптекари сами готовили лекарства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аптеках возобновили продажу жизненного важного российского препарата «Азатиоприн». Иммунодепрессант «Азатиоприн» не имеет аналогов. Его единственным производителем ранее являлось предприятие «Мосхимфармпрепараты». В 2017 году компания «Алвис» выпустила партию «Азатиоприна», которой должно было хватить на 4 года.