Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Мексики

"Серебро" и "бронзу" на соревнованиях получили девушки из Рио-де-Жанейро и Нью-Дели. Фото: скрин Инстаграм missuniverse

"Серебро" и "бронзу" на соревнованиях получили девушки из Рио-де-Жанейро и Нью-Дели. Фото: скрин Инстаграм missuniverse

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала мексиканка — Андреа Меза.

Об этом сообщили организаторы конкурса на официальном страницы в Instagram.

Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР. «Серебро» и «бронзу» на соревнованиях получили девушки из Рио-де-Жанейро и Нью-Дели.

Андреа Меза стала третьей мексиканкой, которая выиграла титул. Две предыдущих победы были 10 и 30 лет назад.

На видео девушка в красивом красном платье, с ленточкой через плечо и короной на голове. Она не поддельно радуется победы. Её окружают другие участницы конкурса.

За 9 часов публикации видео посмотрели более 2,3 млн человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка заняла призовое место на конкурсе красоты «Миссис Вселенная». Финал конкурса красоты среди замужних женщин прошел 30 декабря в китайском Гуанчжоу.